Adana'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan iki kardeş tutuklandı
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Adana'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan iki kardeş tutuklandı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan iki kardeş tutuklandı

Adana'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili kovalamaca sonucu yakalanan iki kardeş tutuklandı.

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Adana'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili kovalamaca sonucu yakalanan iki kardeş tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Mart'ta Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otoparkta çıkan kavgada Hacı Egül'ün (35) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ve araçla kaçmaya çalışan zanlılar arasında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda kovalamaca yaşandı. Havaya ateş açan ekipler, aracı Mersin'de durdurarak Y.G. (23) ve kardeşi F.G'yi (20) yakaladı.

Maktulün erkek kardeşi ile zanlıların kız kardeşinin nişanlandıktan sonra ayrıldıkları, iki aile arasında nişanda takılan paranın ve eşya paylaşımı konusunda tartışma yaşandığı iddia edildi.

Egül ile iki kardeşin olay günü konuyu görüşmek için buluştukları ve çıkan kavgada Y.G'nin Egül'ü bıçakladığı öne sürüldü.

Y.G'nin emniyetteki ifadesinde, konuşmak için buluştukları Egül'ün kendisini sopa ve bıçakla yaraladığını, yüzündeki kanama nedeniyle önünü göremeden elindeki bıçağı sallaması sonucu maktulü yaraladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kavgada boynundan bıçaklanan Egül'ün yerde yatması ve zanlıların kaçması, çevredeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 Mart'ta otoparkta çıkan kavgada bıçakla yaralanan Hacı Egül hayatını kaybetmiş, olaydan sonra kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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