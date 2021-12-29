Adana'da bir kişi silahla yaralandı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da kaldırımda bekleyen Hakan Aktaş, plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araçtan ateş açılması sonucu yaralandı.
Şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı, yaralı ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde delil toplama çalışması yaptı.