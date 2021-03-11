Kalbinde pil takılı bebekleri olan bir ailenin koronovirüs testi pozitif çıktı
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Kalbinde pil takılı bebekleri olan bir ailenin koronovirüs testi pozitif çıktı

11.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:43
Kalbinde pil takılı bebekleri olan bir ailenin koronovirüs testi pozitif çıktı

Adana'nın Çukurova ilçesinde hayatını sürdüren 5 kişilik bir ailenin koronavirüs testi pozitif çıktı. 5 kişilik ailenin içinde kalbinde pil takılı bebek de var.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 5 kişilik Leblebici ailesinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hastalığa yakalanan ailenin en küçük bireyi 3 yaşındaki Amine Leblebici'nin ise kalbinde pil olduğu belirtildi.

İlçeye bağlı Salbaş Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuklu Yunus ve Elif Leblebici çifti, yakınlarının koronavirüs testi pozitif çıkınca temaslısı olabileceklerini düşünürek hastaneye gidip, test yaptırdı. Testin sonucunda Leblebici çifti ile kalbinde pil takılı olan kızları Amine, oğulları Abdullah (10) ve Muhammed'in (13) koronavirüse yakalandığı saptandı. Evde izolasyon sürecine giren ailenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aile bireylerinden 10 yaşındaki Abdullah Leblebici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 11 sularında Covid-19 testi yaptırdık, ailecek testimiz pozitif çıktı. Sizden ricam hayır duası. Bir de ricam var, aile ve akraba ziyaretlerinden kaçının" ifadelerini kullandı.


Kalbinde pil takılı bebekleri olan bir ailenin koronovirüs testi pozitif çıktı
Kalbinde pil takılı bebekleri olan bir ailenin koronovirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL

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