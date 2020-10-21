Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali Barış Uçar (21) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırılan Uçar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu