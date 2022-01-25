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Adana'da bıçaklanan çocuk öldü

Adana'da bıçaklanan çocuk öldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti.

Güzelyalı Mahallesi'nde O.T. (15) ile Zafer Can Kılıç (16) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T, Zafer Can Kılıç'ı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan O.T'yi bir okulun bahçesinde saklanırken yakaladı.

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri

Güzelyalı, Zafer Can, Çukurova, Adana, Güncel, Haber

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