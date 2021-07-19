Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti
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Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti

Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar ve şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

ADANA'da, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar ve şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Asri Mezarlığı Şehitliği'ndeki oğlu şehit Uzman Çavuş Burak Uçar'ın (25) kabrinde dua okuyan Zeynep Uçar, gözyaşı dökerek, "Sadece bayram değil her günümüz burada geçiyor. Bazen diyorum ki çadır ya da konteyner kurayım, buradan hiç gitmeyeyim" dedi.

Kurban Bayramı arifesinde Adana'da her yıl olduğu gibi bu sene de yüzlerce kişi, mezarlık ve şehitliklerde kaybettikleri yakınlarını andı. Yüreğir ilçesindeki asri mezarlığa sabah erken saatlerde gelenler, yakınlarının mezarında dua okuyup, kabirlerine çiçek bıraktı. Şehit aileleri de mezarlıktaki şehitliğe gelerek, kaybettikleri çocuklarını andı. Şehit mezarlarını temizleyen ve dualar okuyan şehit yakınları, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. 

'HAYAT DURDU'Gaziantep'in Oğuzeli ile Kilis'in Elbeyli ilçesi arasındaki Akçakoyunlu bölgesinde, 2016 yılında, mayın imha çalışması yaparken meydana gelen patlamada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Burak Uçar'ın ailesi de sabahın erken saatlerinde oğullarının kabrine gelerek dua okudu. Zeynep Uçar, uzun süre oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Uçar, "O benim bel kemiğimdi. Benim için dünya bitti. Hayat durdu ve yüzümüz ağlama duvarına döndü. Ateş bizi en içeriden yaktı. Ne diyelim ki? Can bedenden çıkmasa da yerin altında hissediyorum. Sadece bayram değil her günümüz burada geçiyor. Bazen diyorum ki çadır ya da konteyner kurayım buradan hiç gitmeyeyim" diye konuştu. 'ONUNLA GURUR DUYUYORUZ'

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 31 Mayıs 2017'de düşen helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın babası Hayati Sığnak ise oğlunun mezarını her fırsatta ziyaret ettiklerini söyledi. Bayramların daha farklı hissettirdiğini anlatan şehit babası, "Ailesi olarak acı çekiyoruz. Acı ama şehit babası olmak gurur veriyor. Bir an önce terör belasından kurtulmamız lazım" dedi.


Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti
Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti
Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti
Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti
Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti
Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti
Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti
Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti
Adana'da bayram öncesi hüzünlü şehitlik ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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