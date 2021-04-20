Adana'da babasının damdan atmakla tehdit ettiği kıza hediye
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Adana'da babasının damdan atmakla tehdit ettiği kıza hediye

Adana'da babasının damdan atmakla tehdit ettiği kıza hediye
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Adana'da bazı dernekler, babasının rehin tutup damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki kıza ve ailesini ziyaret etti.

Adana'da bazı dernekler, babasının rehin tutup damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki kıza ve ailesini ziyaret etti.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ve Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) üyeleri, 14 Nisan'da babası Mustafa A'nın, yaşadıkları tek katlı müstakil evin damına çıkarak atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki Ela A. ve annesi Eda A'yı ziyaret etti.

TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş ve ADAPADER Adana İl Başkanı Derviş Göçmen, beraberindeki avukat Tuğba Aslan ve psikolog Gürdal Görhan ile birlikte aileye hediyeler verdi.

Serttaş, yaptığı açıklamada, yaşananlara kayıtsız kalamayarak aileye maddi ve manevi destekte bulunduklarını söyledi.

Baba Mustafa A. tutuklanmıştı

Tellidere Mahallesi'nde, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Mustafa A, tek katlı müstakil evde eşi Eda ve 4 yaşındaki kızı Ela A'yı rehin almış, kadın, eşinin dalgınlığından yararlanarak sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istemişti. Evin damına çıkarak kızını atmakla tehdit eden Mustafa A, zaman zaman da çocuğunu aşağıya sarkıtarak tehditlerini sürdürmüştü.

Bir süre sonra eşi Eda A. ve kayınpederi, konuşmak için yanına gittikleri Mustafa A'ya müdahalede bulunmuş, polislerin de yardımıyla çocuk kurtarılmıştı. Güçlükle gözaltına alınan Mustafa A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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