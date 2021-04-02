Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı
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Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da telefonuna cevap vermeyen eski sevgilisini tehdit etmek için arkadaşının boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan şüpheli tutuklandı. Zanlı, "Bir ay önce şaka yaptık, şakayı bu dereceye getirdiler. Bir ay önceki görüntüydü" demişti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlının çektiği bıçakla tehdit görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Boğazına bıçak dayanan A.C.Ç'ye (22) ulaşan polis, şüpheli K.A'yı (32) merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir siteye girerken yakalayarak emniyete götürdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ

Boşanma aşamasındaki eşi H.N.A'ya (23) şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandığı ve yaklaşık bir ay önce cezaevinden çıktığı belirlenen zanlının, telefonu açması için tehdit ettiği eski kız arkadaşı Z.A'yı (21) da darbettiği, genç kadının, bu nedenle K.A'dan şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

K.A'nın, emniyetteki ifadesinde, yaklaşık bir ay önce çekilen görüntünün kurgu olduğunu, Z.A'nın kendisine dönmesi için A.C.Ç. ile planlayarak çektiklerini iddia ettiği belirtildi.

"ŞAKA YAPTIK" SAVUNMASI TUTMADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sıradan kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bir ay önce şaka yaptık, şakayı bu dereceye getirdiler. Bir ay önceki görüntüydü" diyen K.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı

"HAYATIMDAN ETTİ BENİ"

Şüpheliden şikayetçi olan Z.A, yaptığı açıklamada, 3 yıldır birlikte olduğu K.A'nın kendisini sürekli darbettiğini ileri sürdü. Ayrılmak istediğini söyledikten sonra K.A'nın arkadaşı A.C.Ç'nın boğazına bıçak dayadığı görüntüyü attığını belirten Z.A, şunları kaydetti:

"Bana ve aileme tehdit mesajları gönderiyor. Beni bir çok kez darbetti, ölümden döndüğüm şiddeti oldu. Şikayetçi olamadım, hep beni engelledi. Darp raporu alamamam için eve kilitleyip gidiyordu. Polisten, adaletten pek korkmuyor. Adalete her zaman güveniyor, onun yanında olduğuna düşünüyor. İnşallah tutuklanır. Eskiden korkardım ama şu an korkmuyorum. Korktukça daha çok üzerime geliyordu. Hep susuyordum, artık susmuyorum. Her şey dökülsün. Aman başıma bir şey gelmesin, aileme bir şey olmasın diye diye koca bir 3 yıl geçti. O zamanlar daha küçüktüm ve ilk erkek arkadaşımdı. Ne aile düzenim kaldı ne okulum kaldı, hayatımdan etti beni."

Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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