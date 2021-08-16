Adana'da arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheliye olay yerinden kaçarken otobüs çarptı
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Adana'da arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheliye olay yerinden kaçarken otobüs çarptı

Adana'da arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheliye olay yerinden kaçarken otobüs çarptı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladığı öne sürülen zanlıya, olay yerinden kaçtığı sırada halk otobüsünü çarptı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladığı öne sürülen zanlıya, olay yerinden kaçtığı sırada halk otobüsünü çarptı.

Alınan bilgiye göre, Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda Nejip G. ve Hasan Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Nejip G, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan Ç'yi boğazından bıçakladı.

Olay yerinden yaya olarak kaçan Nejip G'ye, park yakınında o sırada hareket halinde olan Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 J 0400 plakalı halk otobüsü çarptı. Kazada, şüphelinin ayağı kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasan Ç, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Seyhan Devlet Hastanesine götürülen ve alkollü olduğu öne sürülen Nejip G. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheliye olay yerinden kaçarken otobüs çarptı
Adana'da arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheliye olay yerinden kaçarken otobüs çarptı
Adana'da arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheliye olay yerinden kaçarken otobüs çarptı
Adana'da arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheliye olay yerinden kaçarken otobüs çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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