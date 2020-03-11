Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi
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Suriye, Adana, Güncel

Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi

Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgiADANA'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı mahallelerde neredeyse her köşe başında satılan Arap kültürüne ait falafel (kızarmış nohut köftesi), kent sakinleri tarafından da beğenildi.

11.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:02
Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi

Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi

ADANA'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı mahallelerde neredeyse her köşe başında satılan Arap kültürüne ait falafel (kızarmış nohut köftesi), kent sakinleri tarafından da beğenildi.

Orta Doğu'nun vazgeçilmez lezzeti olan falafel, Türkiye'de öncelikli olarak vejetaryenler tarafından keşfedilerek, hayvansal ürün tüketmeyenlerin ilgi odağı oldu. Arapların 'fast-food'u olarak adlandırılan bu lezzet, Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan göçmenler sayesinde Anadolu'da da tanınmaya ve yaygınlaşmaya başladı. Adana'da da özellikle Suriyeli sığınmacıların yaşadığı bölgelerde satılan falafel, yerel halk tarafından da beğenilerek tüketilmeye başlandı.

'İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ'

Seyhan ilçesinde göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı, bu nedenle 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan Kocavezir Mahallesi'nde 3 yıldır falafel dükkanı işleten Abdülgani Davvara (25), falafelin Arap kültürü için simge bir yemek olduğunu ve yıllardan beri sevilerek tüketildiğini söyledi. İşlerinin iyi olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını belirten Davvara, "Adanalılar da yoğun ilgi gösterdiler. Et köftesine çok benzetiyorlar. Falafelin ana malzemesi nohut. Humus haline getirdikten sonra içine gereken malzemeleri ekleyip köfte yapıyoruz. Daha sonra da kızartıyoruz. Tanesi 4 liradan günde yaklaşık 200 adet falafel dürüm satıyoruz? diye konuştu.

Falafel yemeğini oturduğu mahalleye Suriyeliler geldikten sonra duyduğunu ve daha öncesinde hiç tatmadığını dile getiren Leyla Yılmaz (58) ise bir Adanalı olarak falafelin damak tadına uyduğunu ve neredeyse her gün bir dürüm yediğini anlattı.

Hafif olduğu için falafel yemeyi tercih ettiğini ifade eden Ali Aksan (41) ise Adanalıların yavaş yavaş falafeli benimsediğini söyledi.

Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi

Kaynak: DHA

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Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi

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