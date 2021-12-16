Adana'da akü hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Adana'da akü hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Adana'da akü hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, baz istasyonundan 2 akü çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, baz istasyonundan 2 akü çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tufanlı Mahallesi'nde trafik ve asayiş uygulamasında durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Aramada, Gökbeyaz Mahallesi'nde bulunan GSM şirketine ait baz istasyonundan çalındığı tespit edilen 2 akü bulundu.

Şüpheli M.N. gözaltında alındı.

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AA / Alaeddin Çoğal - Son Dakika Haberleri

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