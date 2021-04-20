Adana'da 93 yaşındaki ihtiyaç sahibine hasta yatağı yardımı yapıldı
Adana'da yatağa bağımlı yaşayan 93 yaşındaki ihtiyaç sahibine hasta yatağı teslim edildi.
Adana'da yatağa bağımlı yaşayan 93 yaşındaki ihtiyaç sahibine hasta yatağı teslim edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, mahallede ikamet eden ve yaşlılığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan 93 yaşındaki N.Y'nin durumunu Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi.
Belediye tarafından temin edilen yatak, N.Y'nin evinde kullanımına sunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt