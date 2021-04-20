Adana'da 93 yaşındaki ihtiyaç sahibine hasta yatağı yardımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 93 yaşındaki ihtiyaç sahibine hasta yatağı yardımı yapıldı

Adana'da 93 yaşındaki ihtiyaç sahibine hasta yatağı yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Adana'da yatağa bağımlı yaşayan 93 yaşındaki ihtiyaç sahibine hasta yatağı teslim edildi.

Adana'da yatağa bağımlı yaşayan 93 yaşındaki ihtiyaç sahibine hasta yatağı teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, mahallede ikamet eden ve yaşlılığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan 93 yaşındaki N.Y'nin durumunu Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi.

Belediye tarafından temin edilen yatak, N.Y'nin evinde kullanımına sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı! 'Sevgilimi niye taksine aldın?' deyip saldırıya geçti
Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı! "Sevgilimi niye taksine aldın?" deyip saldırıya geçti
Hırsızlıktan tutuklanan çocuk adliyede canına kıymak istedi
Hırsızlıktan tutuklanan çocuk adliyede canına kıymak istedi
Adana'da türbede saygısızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol kararı
Adana'da türbede saygısızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Arda Turan Bülent Uygun Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da 93 yaşındaki ihtiyaç sahibine hasta yatağı yardımı yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:00:48. #1.15#

title