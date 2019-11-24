Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

24.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:51

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 16.33'te, 11,25 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA