Adana'da 36 sikkeyi satmaya çalışan zanlı yakalandı - Haberler
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Adana'da 36 sikkeyi satmaya çalışan zanlı yakalandı

AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da 36 sikkeyi satmaya çalışan zanlı yakalandı

Adana'da, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 36 sikke ve 4 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 36 sikke ve 4 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eser satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, şüpheli Y.S.K'yi operasyonla yakaladı. Zanlının üst aramasında, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 36 sikke ve 4 obje ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü, sikke ve objeler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Jandarma, Bizans, Adana, Roma, Güncel, Haber

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