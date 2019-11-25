Adana'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
Adana'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Adana'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, D-400 karayolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktası yakınında küçük gruplar halinde yürüyen sırt çantalı yabancı uyruklular olduğunu belirledi.
Bunun üzerine bölgeye giden ekiplerce yapılan kontrollerde 23 Pakistan, 2 Nepal, 1 Afganistan ve 1 Irak uyruklu düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edildi.
Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları için haklarında 3 bin 549'ar lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.