Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi
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Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi

ADANA'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirdi.

20.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:44
Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi

ADANA'da ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 300 litre yağ karışımlı kaçak mazot ele geçirildi. Araç sürücüsü K.A. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcılıktan serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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