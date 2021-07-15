Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
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Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Yaşam

Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı Adana'da kent protokolü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, polis memuru Yunus Uğur ile piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine'nin mezarlarını ziyaret etti.

Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

ADANA - Adana'da kent protokolü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, polis memuru Yunus Uğur ile piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine'nin mezarlarını ziyaret etti.

Adana Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü önce Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin mezarına gitti.

Elban, burada aile yakınlarına başsağlığı diledi. Duaların edilmesinin ardından kent protokolü, Asri Mezarlığa giderek, şehit Halit Yaşar Mine'nin mezarını ziyaret etti.

Daha sonra protokol, şehit polis memuru, Yunus Uğur'un mezarının bulunduğu Buruk Mezarlığı'na giderek burada da dua etti.

Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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