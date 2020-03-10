Adana'da 10 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina kendiliğinden yıkıldı
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Mustafa Kemal Atatürk, Narlıca, Seyhan, Adana

Adana'da 10 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina kendiliğinden yıkıldı

Adana'da 10 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina kendiliğinden yıkıldı Adana'da metruk binanın gece yarısı yıkılması faciayı önledi Adana'da yol yapımı nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce boşaltılan ancak bir türlü yıkılmayan metruk bina gece yarısı kendi kendine yıkıldı.

10.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:47
Adana'da 10 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina kendiliğinden yıkıldı

Adana'da 10 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina kendiliğinden yıkıldı

Adana'da metruk binanın gece yarısı yıkılması faciayı önledi

ADANA - Adana'da yol yapımı nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce boşaltılan ancak bir türlü yıkılmayan metruk bina gece yarısı kendi kendine yıkıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi Ray Sokakta bulunan evler bundan 10 yıl önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarının devamının yapılması için belediye tarafından istimlak edilerek yıkılmaya başlandı. Ancak bir çok ev yıkılırken bazı boşaltılan evler bir türlü yıkılmadı. Bu evlerde özellikle gündüz atık kağıt toplayan ya da uyuşturucu kullanan şahıslar yaşamaya başladı. Bazı çocukların da gündüz bu evlerde oynadığı görülüyordu. Dün gece bu evlerden biri büyük bir gürültüyle kendiliğinden yıkıldı. Deprem olduğunu zanneden komşular dışarı baktığında gece olduğu için bir şey göremedi. Ancak sabah kalktıklarında yan taraftaki evin yıkıldığını görünce polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis önce metruk binada kimse olup olmadığını kontrol etti. Ancak binada kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Mahallede boşaltılan ancak yıkılması gereken bir çok bina bulunuyor.

Adana'da 10 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina kendiliğinden yıkıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Adana'da 10 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina kendiliğinden yıkıldı

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