Adana'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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Adana'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

04.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:05

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde, gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kaza ve sonrasında yaşananlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda iki otomobilin çarpışmasının ardından çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görülüyor.

Görüntüye, vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibinin geldiği, yaralıların sıkıştıkları araçlardan çıkartılarak ambulanslara taşınması yansıyor.

İsmail Yıldırım idaresindeki 31 SY 475 plakalı otomobil ile Entuğrul Kıvanç Kurt idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralanmış, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fahriye Yıldırım müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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