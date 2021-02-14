Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı
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Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı

14.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:31
Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı

ADANA'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerinin dalından kopardığı 1 kilo 260 gram portakal, görenleri şaşırttı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerinin dalından kopardığı 1 kilo 260 gram portakal, görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi Tolga Ceyhanlı, 30 yıllık çiftçilik hayatında ilk defa bu kadar büyük ve ağır bir portakalın yetiştiğini söyledi.

İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde Tolga Ceyhanlı'ya ait narenciye bahçesinde çalışan işçiler, portakal topladığı sırada bir ağacın üzerinde normalden 3- 4 kat büyük bir portakal gördü. Washington cinsi dev portakalı gören işçiler hayretler içerisinde kaldı. Dalından koparılarak tartılan dev portakal, 1 kilo 260 gram geldi. Bahçe sahibi Ceyhanlı, portakalı evine götürüp, ailesiyle yiyeceğini söyledi.

Tolga Ceyhanlı, 30 yıllık çiftçi olduğunu ve ilk kez bu kadar büyük ve ağır bir portakal bulduğunu belirterek, "Hasat döneminde zaman zaman böyle garip durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte bu 1 kilo 260 gram ağırlığındaki portakal oldu. 2020 yılı sadece insanlık için değil, doğa adına da birtakım zorluklarla geçti. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında meydana gelen aşırı sıcaklar nedeniyle çiçekler döküldü. Geçen yıla göre yüzde 70 oranında rekolte düşüşü de yaşandı. Bu portakalın da zamanından önce çiçek açması sonucu oluştuğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı
Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı
Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı
Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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