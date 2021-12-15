Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı
AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, Meclis Başkan Vekili Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Ardından gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.

Oturum yarın saat 13.00'e ertelendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekiplerinin meydan kavgasına çevik kuvvetten müdahale

İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekiplerinin meydan kavgasına çevik kuvvetten müdahale

 Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor

Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor

AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title