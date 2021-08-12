Adana Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısının son oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısının son oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısının son oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından Başkan Karalar, Pozantı ilçesinde su arıtma tesisi projesine başlandığını, Aladağ ilçesinde de benzer bir proje için ihaleye çıkılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt