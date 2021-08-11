Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz hakkı kavgası

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayının ikinci oturumunda Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar arasında söz hakkı tartışması ve gerilimi yaşandı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayının ikinci oturumunda Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar arasında söz hakkı tartışması ve gerilimi yaşandı. Meclis üyelerinin de araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayının ikinci oturumu bugün gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşmalarla başlayan mecliste, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işinin olduğu gerekçesiyle gündem maddelerinin okunmasının talimatını verdi.

"Başkanım yarın konuşalım"

Bunun üzerine Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ise bir dosyayı okumak istediğini belirtti. Bunun üzerine Başkan Karalar, "Başkanım yarın konuşalım, rica ediyorum. 3 senedir konuşuyorsun ne zamandır sana bir şey söyledim. Gündeme geçiyoruz" dedi.

"Meclisin olduğu gün sizin en önemli göreviniz"

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise meclisin ne kadar sürdüğünün önemi olmadığını belirterek, "Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ayda 4 yada 5 kere toplanıyor. Bunda da ne kadar sürdüğünün önemi yok. Bunun için seçildik. Meclisin olduğu gün sizin en önemli görevinizin olduğu gün. Meclis burası" diye konuştu.

Zeydan Karalar ise Mustafa Çay'ı dinlemek istediğini ancak işinin olduğunu söyleyerek, "Ben Mustafa başkanı dinlemek istiyorum ancak kalkmak zorundayım. Yarın konuşuruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün söz hakkı vermiyorum"

Mustafa Çay'ın tepkisi üzerineyse Başkan Karalar, "Sizin söyleyeceğiniz her şeye bizim söyleyecek bir cevabımız olur. Bizi tehdit mi ediyorsunuz Mustafa. Burayı ben yöneteceğim, siz yönetmeyeceksiniz. Bugün söz hakkı vermiyorum. Yarın konuşuruz" diyerek gündem maddelerine geçilmesi talimatını verdi.

Daha sonra ise Mustafa Çay ile meclis üyeleri arasında 'terbiyesiz' denmesiyle kısa süreli gerilim yaşandı. Başkan Karalar'ın da katıldığı sözlü tartışma kısa sürede sona ererken Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayının ikinci oturumu gündem maddelerinin okunmasıyla sona erdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 13.00'te devam edecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı