Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Biz bu büyük birlikteliğe fitne sokup dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız"

ADANA - Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz bu büyük birlikteliğe fitne sokup dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze bakacağız" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, "Cumhur İttifakı'nın tarafları olarak hiçbir zaman anlaşmazlığa düşmedik. Biz, bizden olanlarla yürüyoruz" dedi.

Adana'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi. İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen ve miting havasında geçen tanıtım toplantısına çok sayıda Milliyetçi Hareket Partili ile AK Partili katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi farkındalıklarını bir kenara bırakan, aynı duyguları paylaşan bir Adana gördüğünü belirterek, "15 Temmuz gecesini inkar edenlere inat, o gecenin ruhunu asla unutmamamız gerekiyor. Çünkü o gece çıplak ellerimizle devletimize, milletimizin istiklaline sahip çıktığımızda, sağımızda solumuzdakine siyasi görüşünü sormadık. Kardeş olduk ve gönüldaş olduk. 15 Temmuz bir milattır. 15 Temmuz öncesinde kimin ne dediğine değil, kimin nerede durduğuna bakmak lazım. Cumhur İttifakı bu milletin doğal mutabakatıdır. Biz 15 Temmuz'dan sonra 7 Ağustos Yeni Kapı Mitingiyle, yeni bir bilince karar verdik" dedi.

"Biz bu büyük birlikteliğe fitne sokup dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız"

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'ye 15 Temmuz gecesi gösterdiği duruştan dolayı teşekkür eden Ünal, "Biz bu büyük birlikteliğe fitne sokup dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze bakacağız. Biz MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakıyla tarihin içerisindeki kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye bakacağız. Bizler işimizi gönülden yaparız. İşte bugün gönül adamları bugün burada. Cumhurbaşkanımız, 'Gönül belediyeciliği' diyor. İşini gönülden yapacaksın. Tıpkı 15 Temmuz gecesi 'Vatan söz konusuysa, gerisi teferruattır' diyerek gönlünü, yüreğini ortaya koyan, o gece şehadet şerbeti içen 251 şehidimiz gibi" diye konuştu.

Kaynak: İHA