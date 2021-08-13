Adana Barosunda stajını tamamlayan 7 yeni avukat mesleğe başladı

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 7 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 7 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda gerçekleştirilen ruhsat töreninde meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.

Gökyazı, meslektaşlarını tebrik ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Yeni avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ