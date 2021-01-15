Adana Barosunda stajını tamamlayan 7 yeni avukat mesleğe başladı
15.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:45
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 7 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 7 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Adana Barosu Başkanlık Odası ve Adliyedeki Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda yapılan ruhsat törenlerinde Baro Başkanı Veli Küçük, yeni meslektaşlarını kutlayıp, başarı diledi.
Küçük, mesleğe yeni başlayan avukatların özellikle etik kurallarına uymalarını istedi.
Meslek yemini edip ruhsatlarını alan yeni avukatlara cübbelerini Küçük ve baro yönetim kurulu üyeleri giydirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ