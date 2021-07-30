Adana Barosunda stajını tamamlayan 5 yeni avukat mesleğe başladı
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 5 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 5 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Baro Başkanı Semih Gökayaz, Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda gerçekleşen törende, yeni meslektaşlarını kutlayıp, başarılar diledi.
Genç meslektaşlarının hayal ettiği mesleğe adım attığını dile getiren Gökayaz, avukatlardan baroya, baro kültürüne ve avukatlık mesleğinin geleneklerine sahip çıkmalarını istedi.
Konuşmaların ardından meslek yemini edip ruhsatlarını alan yeni avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ