Adana Barosunda stajını tamamlayan 4 yeni avukat mesleğe başladı
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 4 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 4 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda gerçekleştirilen ruhsat töreninde yeni avukatlar Bengi Bayraklı, Aysun Yalçın, Ömer Coşkun ve Cengiz Ziya Hameş meslek yemini ederek avukatlık ruhsatlarını Baro Başkanı Semih Gökayaz'ın elinden aldı.
Yeni avukatların cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
Baro Başkanı Gökayaz, genç meslektaşlarını tebrik ederek başarılar diledi, meslek etik kurallarına uymalarını istedi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ