Adana Barosu spor oyunları sona erdi

ADANA (AA) - Adana Barosu tarafından barolar arasında düzenlenen "5 Ocak Kurtuluş Kupası" spor oyunları sona erdi.

Futbol ile kadın ve erkek voleybol branşlarında 5 gün süren karşılaşmalar sonucunda futbolda Gaziantep Barosu Zeugma Futbol Takımı birinci oldu. Voleybolda ise İstanbul Barosu kadınlar ve erkekler voleybol takımları birinciliği elde etti.

Oyunlarında şampiyon olan takımlara kupalarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.

Gökayaz, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde böyle bir etkinliği yapmanın daha anlamlı olduğunu belirtti.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri

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