Adana Barosu'nda stajını tamamlayan 5 yeni avukat mesleğe başladı
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 5 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 5 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Baro Başkanı Semih Gökayaz, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda düzenlenen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını verdi.
Gökayaz, törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarını belirleyip çözümler aradıklarını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ