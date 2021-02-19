Adana Barosu'nda ruhsat töreni
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Adana Barosu'nda ruhsat töreni

19.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:06
Adana Barosu'nda ruhsat töreni

Adana'da stajlarını başarıyla tamamlayan 4 avukat törenle ruhsatlarını alıp cübbe giydi.

Adana'da stajlarını başarıyla tamamlayan 4 avukat törenle ruhsatlarını alıp cübbe giydi.

Baro toplantı salonunda düzenlenen ilk ruhsat töreni stajyer avukatlardan Kayhan Temur'un İngiltere'de olması nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.

Avukatlık yemini eden Temur'un ruhsatı ve cübbesi törene katılan ailesine teslim edildi.

İkinci törende ise stajını tamamlayan 3 avukat, meslek yemini ederek ruhsatlarını aldı, cübbe giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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