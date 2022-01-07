"Adana Barosu Avukatlar Salonu" hizmete açıldı

ADANA (AA) - Yeni Adana Adliye Sarayı'ndaki "Adana Barosu Avukatlar Salonu" törenle hizmete açıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, avukat salonlarının mesleki dayanışmaya ciddi katkı sağlayacak mekanlar olarak ortaya çıktığını belirtti.

Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz da salonun tahsisi konusunda yardımcı olan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'e teşekkür etti.

Avukat salonlarının mesleki kültürü yansıttığını vurgulaya Gökyaz, "Bu salon, ülke gündeminin konuşulup tartışıldığı, mesleki birikimlerin aktarıldığı, mesleki dayanışmanın sağlandığı, ruhsat törenleri coşkusunun yaşandığı, kazanılan davanın mutluluğunun paylaşıldığı, kaybedilen davanın üzüntüsünün yaşandığı bir mesleki yaşam alanı olacaktır. Türkiye'deki tüm adliye binalarında olması gereken nitelikte örnek bir avukatlar salonunun baromuza kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından "Adana Barosu Avukatlar Salonu"nun açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, eski baro başkanları ve çok sayıda davetli de katıldı.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet