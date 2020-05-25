ADANA Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden oldu Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden olduADANA'da bir dinlenme parkı içinde kurulan kedi evindeki anne kedi ve 6 yavrusunun köpeklerce öldürülmesi, tepkilere neden oldu.

Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden oldu

ADANA'da bir dinlenme parkı içinde kurulan kedi evindeki anne kedi ve 6 yavrusunun köpeklerce öldürülmesi, tepkilere neden oldu. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı (KİHAYKO) Metin Yıldırım, kedilerin, beslenmesi yasak cins köpeklerle insan eliyle öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Olay, bugün merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki dinlenme parkında onlarca kedinin barındığı ve hayvanseverlerce beslendiği kedi evinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kedi evine gelen hayvanseverler, bir anne kedi ile 6 yavrusunu ölü halde bulunca büyük üzüntü yaşadı. Olay, sosyal medyada da paylaşılınca hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. İlk olarak kedilerin zehirlenerek öldüğünü düşünen hayvanseverler, daha detaylı incelediklerinde hayvanların üzerlerinde diş izlerine rastladı. Parkta güvenlik kamerası olmadığı için olayın nasıl yaşandığı konusunda net bilgi bulunmazken, KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, sokak köpeklerinin böyle bir şey yapamayacağını, beslenmesi yasak cins köpeklerle insan eliyle yapılmış olma ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Adana'da zaman zaman yasak ırk köpeklerin sahiplerinin komutlarıyla kedileri parçaladığı acı olayların yaşandığını hatırlatan Yıldırım, Tahminime göre birden fazla yasak ırk köpeğin saldırısı var burada. 6 kediyi bir köpeğin aynı anda öldürmesi mümkün değil. Yavru kediler daha anne sütünden kesilmemiş, gözleri yeni açılmış, yürümekte zorlanan yavrulardı. Çok acı bir durum bu. Geldiğimizde yüreğimiz parçalandı, vahşete düşüren bir görüntüydü. Sokak köpeklerinin bunu yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü bugüne kadar burada sokak köpeklerinin bir saldırısı yaşanmadı. Herhangi bir kedi ölümü yaşanmadı. Büyük ihtimalle parklara gelip, yasak ırk köpeklerini masum kedilerin üzerine saldırtan sadist ruhlu insanların yaptığını düşünüyorum diye konuştu.

KAMERA SİSTEMİ KURULMALI

Bayramın bitiminde ilgili kurumlara şikayette bulunacaklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti

Burada sabah 09.00'da olay olmuş. Polisle ilgili bir şey yok. Çünkü 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre yetkili kurum Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı birimler, Doğa Koruma ve Milli Parklar. Bayram sonrası onlarla görüşeceğiz ama başvurunun sonrasında bir sonuç almamız mümkün değil. Çünkü burada herhangi bir kamera sistemi yok. Sağımızda ve solumuzda 30 yıldır bitmek bilmeyen iki tane apartman inşaatı var. Buradaki gelişmeleri izleyebileceğim bir kamera sistemi mevcut değil. Seyhan Belediyesi'nin buraya çok acil bir kamera sistemi kurması lazım. Sonuçta burası park. İnsanlar da burada saldırıya uğrayabilir. İkincisi ise bu kediler için burada korunaklı, çitle çevrili bir alan yapılması lazım. Seyhan Belediyesi'ni bu konuda göreve davet ediyoruz.

Kaynak: DHA