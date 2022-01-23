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Adana-Ankara otoyolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Abacı - Haberler | Güncel

Adana-Ankara otoyolu ulaşıma kapandı Adana'nın kuzey batı ilçesi Pozantı'da kar kalındığı 25 santimetreyi bulurken kar yüksek kesimlerde 45 santimetreyi aştı Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adana- Ankara otoyolu ulaşıma kapandı

Adana'nın kuzey batı ilçesi Pozantı'da kar kalındığı 25 santimetreyi bulurken kar yüksek kesimlerde 45 santimetreyi aştı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolu, merkez ve Akçatekir Yaylası olmak üzere yollar ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde kar kalındığı 25 santimetreyi bulurken kar yüksek kesimlerde 45 santimetreyi aştı.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, daha önce açılan yolların da tekrar ulaşıma kapanmasına yol açtı. Kar yağışının devam ettiği ilçede belediye ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerin yollarını açık tutmaya çalışırken, Karayolları ekipleri otoyolu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adana-Ankara otoyolu ulaşıma kapandı

Adana-Ankara otoyolu ulaşıma kapandı

Adana-Ankara otoyolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Abacı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Pozantı, Ankara, kar, Güncel, Haber

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