Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri! Altın Koza Film Festivali'nde kimler ödül aldı? Altın Koza Film Festivali 2020 detayları!
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Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri! Altın Koza Film Festivali'nde kimler ödül aldı? Altın Koza Film Festivali 2020 detayları!

En iyi filmin seçildiği Adana Altın Koza Film Festivali ödüllerini kim aldı? Hangi film ödül aldı? Altın Koza Film Festivali detayları!

Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri! Altın Koza Film Festivali'nde kimler ödül aldı? Altın Koza Film Festivali 2020 detayları!
21.09.2020 08:49 | Son Güncelleme: 21.09.2020 08:52

Bu yıl 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında birçok film gösterildi. Festivalinin ödül töreni dün İstanbul Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapıldı. Peki, Altın Koza Film Festivali'nde hangi film ödül aldı?

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ ÖDÜL ALAN FİLM

"Ulusal Uzun Metraj Film" yarışmasında en iyi film ödülüne, yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yaptığı "Nasipse Adayız" filmi layık görüldü.

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

Festivalde Leyla Yılmaz, 'Bilmemek' filmiyle en iyi yönetmen ve Yılmaz Güney Ödülü'nü kazandı.

EN İYİ KADIN VE ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

En iyi kadın oyuncu ödülü yine 'Bilmemek'teki performansıyla Senan Kara'ya verilirken en iyi erkek oyuncu ödülü 'Plaza' filmiyle Onur Berk Arslanoğlu ve 'Ceviz Ağacı'nda rol alan Serdar Orçin arasında paylaştırıldı.

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