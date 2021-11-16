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Adana Adliyesine "yerinde izleme ziyareti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana Adliyesine

Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin 'uzlaştırma mekanizmasının izlenmesinin sağlanması" faaliyeti kapsamında Adana Adliyesinde "yerinde izleme ziyareti" gerçekleştirildi.

ADANA (İHA) - Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin 'uzlaştırma mekanizmasının izlenmesinin sağlanması" faaliyeti kapsamında Adana Adliyesinde "yerinde izleme ziyareti" gerçekleştirildi.

Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi, Avrupa Birliği- Avrupa Konseyi Ortak Projesi hedefi kapsamında gerçekleştirilecek olan uzlaştırma mekanizmasının izlenmesinin sağlanması faaliyetinin, proje uzmanları tarafından uzlaştırma mekanizmasının uygulanmasının ve mevcut mevzuatın uygulanmasının kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve geliştirilmesine yönelik eylemlerin belirlenmesini içeren araştırma faaliyetleri tamamlandı.

Projenin ilgili uzmanları tarafından gerçekleştirilen araştırma neticesinde elde edilen ilgili veri setlerinin analizini kapsayan metodoloji kullanılarak proje kapsamında belirlenen pilot adliyelerde yerinde izleme ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, ilk yerinde izleme ziyareti, 11-12 Kasım 2021 tarihlerinde Adana Adliyesinde yapıldı.

Toplantı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağlar Ertaş, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Zehra Seda Kalyoncu, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Rukiye İpek Yılmaz ile Avrupa Konseyi ulusal ve uluslararası uzmanları, Avrupa Konseyi personelinin yanı sıra, Adana Adliyesi, Ceyhan Adliyesi, Karataş Adliyesi, Karaisalı Adliyesi hakim ve Cumhuriyet savcıları, uzlaştırma bürosunda görevli personel, uzlaştırmacılar ve uzlaşma dosyası sonuçlanan taraflar olmak üzere yaklaşık 50 katılımcı ile ayrı ayrı oturumlar halinde gerçekleştirildi.

Ayrıca Adana Barosuna da ziyaret yapılarak uzlaştırma kurumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - ADANA

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