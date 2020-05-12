ADANA Adana'da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kalktı, yoğunluklar başladı
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ADANA Adana'da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kalktı, yoğunluklar başladı

Adana'da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kalktı, yoğunluklar başladıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması ve belirli günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Adana'da kısıtlamaların kaldırılmasıyla kentin giriş- çıkışlarında yoğunluklar yaşandı.

ADANA Adana'da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kalktı, yoğunluklar başladı
12.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:52

Adana'da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kalktı, yoğunluklar başladı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması ve belirli günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Adana'da kısıtlamaların kaldırılmasıyla kentin giriş- çıkışlarında yoğunluklar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması uygulanan 9 kentte kısıtlamanın kalktığını açıkladı. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da saat 00.00 itibariyle giriş ve çıkışlara izin verilmeye başlandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla beraber Tarsus- Mersin- Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana gişelerinde yoğunluklar başladı. Yoğunluk bugün öğleden sonraya kadar devam etti. Polis ekipleri kent girişindeki kontrol noktasında gelen araçları denetledikten sonra bir sağlık görevlisi de araç içinde bulunanların ateşini ölçtü. Daha sonra araçlar Adana'ya giriş yaptı. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Kayseri'den Adana'ya geldiklerini belirten Uğur İlgen, işlerini rahatça halledebilecekleri için mutlu olduklarını söyledi. Kısıtlama süresincede de hastaları olduğu için özel izinle Adana'ya gidip geldiklerini kaydeden Ömer Öztürk ise 'Böyle daha iyi oldu. Şimdi zaman kaybetmeden direkt hastamızı getiriyoruz' dedi.

ADANA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLMAYACAK

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Bazı kentler ise bu kısıtlama kapsamı dışında tutuldu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, koronavirüs salgını nedeniyle 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından Adana'nın muaf tutulduğunu söyledi. Vali Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına çok sevindiğini belirten Salih Özserin, sosyal faaliyetlerinin devam edeceği için mutlu olduğunu çünkü insanların artık sıkılmaya başladığını söyledi. Kararın kent adına güzel bir karar olduğunu ifade eden Pınar Kaya ise 'Kısıtlama kalktığına göre Adana'da vaka sayısı düştü diye düşünüyorum. Yine de tedbirler elden bırakılmamalıdır. Çünkü rehavet kötü sonuçlar doğurabilir' diye konuştu.

ADANA Adana'da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kalktı, yoğunluklar başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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