Adamlar İnsanlık Hali şarkı sözleri! Adamlar İnsanlık Hali sözleri! Adamlar şarkı sözleri
Alternatif müziğin öne çıkan gruplarından olan Adamlar, yeni parçalarını online müzik platformlarında paylaştı. Youtube ve Spotify'da kısa sürede binlerce dinlemeye ulaşan şarkının sözleri de araştırılmakta. Peki, Adamlar İnsanlık Hali şarkı sözleri nedir? İşte, Adamlar İnsanlık Hali sözleri! Adamlar İnsanlık Hali şarkı sözleri yayınlandı
Adamlar İnsanlık Hali şarkı sözleri nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adamlar 2013 yılında kurulmuş, vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşan Türk rock grubudur. 2021 yılında ilk Harbiye Açık Hava konserini veren grup, yeni epleri ile kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. İşte, Adamlar İnsanlık Hali şarkı sözleri!
ADAMLAR İNSANLIK HALİ ŞARKI SÖZLERİ
Daireler çizdim çizdim fark etmeden
Yüzümün hiç gizleyemediği ayıp etmeler
Sağa sola bakarak savrul
Dön başa kalp kır kavrul
İleri geri karıştır
Kendine küs ve barıştır
Dolandım döndüm çamurlara bulanıp
Ben niye kendimde bulamadığımı sende aradım?
Sağa sola bakarak savrul
Dön başa kalp kır kavrul
İleri geri karıştır
Kendine küs ve barıştır
Dolandım döndüm çamurlara bulanıp
Ben niye kendimde bulamadığımı sende aradım?
İnsanlık hali
Roller coaster
Canın mı sıkıldı
Bana mı kastın?
İnsanlık hali
Karnı bi doysun
Afiyet olsun da
Kalbini duysun
İnsanlık hali
İnsanlık hali
Kendi söküğünü dikemez terzi
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