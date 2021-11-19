Adamlar İnsanlık Hali şarkı sözleri! Adamlar İnsanlık Hali sözleri! Adamlar şarkı sözleri

Adamlar İnsanlık Hali şarkı sözleri nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adamlar 2013 yılında kurulmuş, vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşan Türk rock grubudur. 2021 yılında ilk Harbiye Açık Hava konserini veren grup, yeni epleri ile kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. İşte, Adamlar İnsanlık Hali şarkı sözleri!

ADAMLAR İNSANLIK HALİ ŞARKI SÖZLERİ

Daireler çizdim çizdim fark etmeden

Yüzümün hiç gizleyemediği ayıp etmeler

Sağa sola bakarak savrul

Dön başa kalp kır kavrul

İleri geri karıştır

Kendine küs ve barıştır

Dolandım döndüm çamurlara bulanıp

Ben niye kendimde bulamadığımı sende aradım?

Sağa sola bakarak savrul

Dön başa kalp kır kavrul

İleri geri karıştır

Kendine küs ve barıştır

Dolandım döndüm çamurlara bulanıp

Ben niye kendimde bulamadığımı sende aradım?

İnsanlık hali

Roller coaster

Canın mı sıkıldı

Bana mı kastın?

İnsanlık hali

Karnı bi doysun

Afiyet olsun da

Kalbini duysun

İnsanlık hali

İnsanlık hali

Kendi söküğünü dikemez terzi

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