Adalet Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi'nde Vecdet Öz Genel Başkan seçildi - Haberler
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Adalet Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi'nde Vecdet Öz Genel Başkan seçildi

Adalet Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi'nde Vecdet Öz Genel Başkan seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adalet Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde seçime tek aday olarak giren Vecdet Öz Genel Başkanlığa seçildi.

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GAZİANTEP (İHA) - Adalet Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde seçime tek aday olarak giren Vecdet Öz Genel Başkanlığa seçildi.

Adalet Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Başkan seçiminin de yapıldığı kongrede tek aday olarak seçime giren Vecdet Öz, 231 oyun 230'unu alarak Adalet Partisi'nin genel başkanlığa tekrar seçildi.

"Bu kongreyle birlikte seçime girme yeterliliğimizi de almış olacağız"

Genel Başkanlık seçimi öncesi açıklamalarda bulunan Öz, şunları kaydetti:

"Bugün bizler için çok anlamlı bir gün. 1980 askeri darbesiyle kapatılan Adalet Partisi'nin 2015 senesinde kurulduktan sonra 6 yıl teşkilatlanma çalışmaları yapmıştır. 6. yılın sonunda bugün Allah nasip ederse bu kongreyle birlikte seçime girme yeterliliğimizi de almış olacağız. Bugün bir başka anlamlı günde Gaziantep'in Fransız işgalinden Kurtuluş'unun yüzüncü yılı olmasıdır. Bundan 100 yıl önce dedelerimiz Gaziantep'in dörtte birini şehit vererek bir destan yazdılar ve Gaziantep 'Gazi' unvanını aldı. Ne mutlu ki sizlere, böyle şerefli milletin evlatlarısınız. Bununla ne kadar gurur duysanız azdır." - ANKARA

Adalet Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi'nde Vecdet Öz Genel Başkan seçildi

Adalet Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi'nde Vecdet Öz Genel Başkan seçildi

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