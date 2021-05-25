Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın "Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" iddiasını yalanladı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın "Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Ocak'ta "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevine nakledilmişti.

CEZAEVİNDEN KEDİCİKLERİ YÖNETİYOR İDDİASI

Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kadınları cezaevinden yönetmeye devam ettiği, görüş günlerinde ziyaretine gelen elemanlarına verdiği talimatlarla da örgütünü ayakta tutmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Oktar'ın Batman Cezaevi'ne gönderildiği iddia edilmişti.

"OKTAR'LA İLGİLİ HERHANGİ BİR NAKİL PLANLAMASI YOK"

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve muhtelif suçlardan ceza infaz kurumunda barındırılan hükümlü Adnan Oktar hakkında, bazı basın yayın organlarında, "Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi. Adı geçen hükümlü hakkında herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmadığı ifade edilen açıklamada, bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberlerin, gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici