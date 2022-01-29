Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görevi Abdulhamit Gül'den devraldı.

Bozdağ, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde, 4,5 yıl önce Gül'e Adalet Bakanlığı görevini sevinçle ve gururla devrettiğini, görevi yeniden kendisinden devraldığını belirtti. Kendisini göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bozdağ, Abdulhamit Gül'ün görevi süresince önemli vazifeleri yerine getirdiğini, önemli reformlara imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, TBMM, siyasi partiler, üniversiteler, tüm paydaşlar ve herkesle istişare halinde yola devam edeceklerini bildiren Bozdağ, Gül'ün döneminde başlayan projelerin kendi döneminde de süreceğini ifade etti. Adalet Bakanı Bozdağ, "Rehberimiz hukuk olacaktır. Anayasaya sadakat içinde, kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz, o beklentilere olumlu cevap vermek için gayret içerisinde olacağız." diye konuştu.

Herkesten destek beklediklerini, birlikte başaracaklarını belirten Bozdağ, dertlerinin Türkiye'nin adalet alanında daha iyi olması olduğunu vurguladı.

"Her makam geçici"

Abdulhamit Gül ise Bozdağ'dan 4,5 yıl önce devraldığı görevi yeniden kendisine devrettiğini belirtti. Bozdağ'ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunu ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevi süresince verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Abdulhamit Gül, "Her makam geçici, asıl olan milletin kalbinde yer etmek, oradaki makam. Bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref." dedi.

Adalet alanında reformcu anlayışın ortaya konduğunu dile getiren Gül, eski Türkiye'ye dönülmesi yönündeki girişimlere karşı mücadele ettiklerine işaret etti. Gül, "yargının eğileceği tek makam, merci ve kurumun sadece adalet ve hukuk anlayışı olduğu, yargı mensuplarının kanundan ve anayasadan başka hiç kimseden emir almayacağı" anlayışını daha da geliştirme konusunda çalışmalar ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.