Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? Katiplik, infaz memuru alımı sonuçları

Adalet Bakanlığı tarafında Haziran ayı sonunda toplam 12 bin 713 personel alımı ilanı açıldı. Zabıt katipliği ve infaz memuru başta olmak üzere birçok alanda kadro için başvurular 1-16 Temmuz tarihlerinde alındı. Şimdi başvuran adaylar, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu, sonuçları nereden öğrenilir merak ediyor ve araştırıyorlar.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları, 30 Temmuz 2019 tarihi itibari ile açıklanıyor. Sonuçlarını illerin adliye resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Adresler şehiradı.adalet.gov.tr şeklindedir. Yani örneğin Adana için www.adana.adalet.gov.tr sitesine gidip sorgulama yapabilirsiniz.

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı ve CTE 4 farklı birimde personel alımı yapıyorlar. Bu kapsamda, Personel Dairesi Başkanlığı, İcra Dairesi Başkanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne personel alımı yapılacak. Kadro dağılımı ise;

Adalet Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı için 8 Avukat, 82 Hizmetli, 3 Diğer teknik Hizmet Personeli ( İstatistikçi ), 98 Psikolog ve 85 Sosyal Çalışmacı olmak üzere toplamda 276 personel alımı yapacak.

Adalet bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 1099 İcra Katibi Alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 3.071 sözleşmeli zabıt katibi , 1.169 sözleşmeli mübaşir, 96 sözleşmeli şoför, 58 sözleşmeli teknisyen ve 30 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 4.424 personel alacak.

Adalet Bakanlığı 7 adet İngilizce, 2 adet Fransızca ve 1 adet Arapça dilinde mütercim pozisyonuna sözleşmeli personel alınacak.

Adalet Bakanlığı 2 gruptan 17 Çözümleyici Alımı yapacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6.126 infaz ve koruma memuru, 247 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 91 hemşire, 84 teknisyen, 169 destek personeli (şoför), 24 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 6.743 personel alımı yapılacaktır.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Ek-1 listede belirtilen yerlere sözleşmeli pozisyonda sözlü sınavla 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim alınacak. Söz konusu ilan için başvuru süreci 07 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek.