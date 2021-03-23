Adalet bakanı kim? Yeni Adalet bakanı kim oldu?
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Adalet bakanı kim? Yeni Adalet bakanı kim oldu?

23.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:24
Adalet bakanı kim? Yeni Adalet bakanı kim oldu?

Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak. kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek gibi görevleri bulunan Adalet bakanı kim? Yeni Adalet bakanı kim oldu?

Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak. kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek gibi görevleri bulunan Adalet bakanı kim? Yeni Adalet bakanı kim oldu? Abdülhamit Gül kim?

ADALET BAKANI KİM?

12 Mart 1977'de Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum örgütlerinin farklı kademelerinde görev aldı. Yayın dünyasında çalışmaları da bulunan Gül'ün siyasi, güncel ve edebî konularda pek çok makale ve denemesi yayımlandı. AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

25, 26 ve 27. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçilen Abdulhamit Gül, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

65. Hükümet'te Adalet Bakanlığı görevini yürüten Abdulhamit Gül, 9 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nde de Adalet Bakanlığı görevine getirildi. Gül, evli ve üç çocuk babasıdır.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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