Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 31 Mart 2015 günü terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.