Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
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Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | Politika

Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 31 Mart 2015 günü terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.

Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 31 Mart 2015 günü terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.

Merhum Kiraz anısına sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Bakan Gül, paylaştığı gönderide, "2015'in 31 Mart günü alçak bir terör saldırısıyla şehit düşen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı saygıyla, minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerine ver verdi.

Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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