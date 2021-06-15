Adalet Bakanı Gül: "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz"
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Adalet Bakanı Gül: "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz"

Adalet Bakanı Gül: 'Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ettiklerini belirtti.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukata, icra memuruna ve işlem yardımcılarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Gül, "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz. İzmir Başsavcılığı, aynı hassasiyetle bu zorbalığa karşı gereğini yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Adalet Bakanı Gül: "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz" - Haberler
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