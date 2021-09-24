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Adalet Bakanı Gül, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne'nin Keşan ilçesinde ziyaretler yaptı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne'nin Keşan ilçesinde ziyaretler yaptı.

Keşan Adliyesini ziyaret eden Gül, adliye çalışanları ve avukatlarla sohbet etti.

Avukatlar Keşan Adliyesinde ağır ceza mahkemesi kurulmasını talep etti. Bakan Gül de konuyu değerlendireceklerini belirtti.

Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli, Gül'e adliyedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Gül, Keşan Belediyesi ziyareti sırasında gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, merkezi ve yerel yönetim olarak Keşanlılara destek vermeye devam edeceklerini, adliyenin genişletilmesinin de gündemlerinde olduğunu söyledi.

Belediyedeki ziyarette Roman müzisyenlerden oluşan grup, Neşet Ertaş ve Zeki Müren'in ölüm yıl dönümü anısına eserler seslendirdi.

Gül, MHP ve AK Parti ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti.

Bakan Gül, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'yi 19 yılda daha da büyüten, geliştiren, kalkındıran bir hükümet olarak yola devam ettiklerini dile getiren Gül, "2023'e emin adımlarla yürüyoruz, Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceğe emin adımlarla yürümesi adına çok önemli bir birlikteliktir. Milli ruhun bir arada olması anlamı taşımaktadır. Cumhurla beraber yol yürüme anlamı taşımaktadır." dedi.

Gül, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçerek Türkiye'nin yolunda emin adımlarla ilerleye devam edeceğini kaydetti.

Bakan Gül, dün vefat eden AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde, Gül'e Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

Adalet Bakanı Gül, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Gül, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Gül, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Gül, Keşan'da ziyaretlerde bulundu
AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri
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