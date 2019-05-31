Adalet Bakanı Gül: Kadri Gürsel'e kelepçe takılması kabul edilebilir değil

Adalet Bakanı Gül: Kadri Gürsel'e kelepçe takılması kabul edilebilir değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Yargı Reformu Stratejisi'ne ilişkin kanunların gecikmeden çıkarılacağını belirterek, "İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz." dedi

Adalet Bakanı Gül: Kadri Gürsel'e kelepçe takılması kabul edilebilir değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Yargı Reformu Stratejisi'ne ilişkin kanunların gecikmeden çıkarılacağını belirterek, "İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Kadri Gürsel'in kalan cezasının infazı için teslim olduğu sırada ellerinin kelepçelenmesine tepki gösteren Bakan Gül, "Kişi zaten kendisi gelmiş. Kelepçeyi neden takıyorsunuz? O görüntü kabul edilir değil." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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