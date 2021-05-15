Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te cemevi inşaatında incelemede bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te cemevi inşaatında incelemede bulundu

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te cemevi inşaatında incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te cemevi inşaatında inceleme yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te cemevi inşaatında inceleme yaptı.

Bakan Gül, Güneykent Mahallesi'nde yapımı devam eden cemevi inşaatını gezdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen, 5 bin 318 metrekare kapalı alana sahip olacak ve haziran ayında tamamlanması planlanan proje hakkında bilgi alan Bakan Gül'e, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Cüneyt Çakır Samet Aybaba Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te cemevi inşaatında incelemede bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 19:58:52. #1.15#

title