Adalet Bakanı Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin açıklama: Can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin can dostları koruyacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

AK Parti, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Meclis Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifine göre, hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getirilecek. Hayvanların refahını sağlamak amacıyla, hayvanların sahiplerinin borcu yüzünden icralık olması ve mal statüsünden çıkarılıyor.

PETSHOPLARDA KEDİ VE KÖPEK SATILAMAYACAK

Kedi ve köpeklere dijital takip zorunluluğu getirilecek. Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı ortadan kaldırılacak. Kara ve su sirkleri yasaklanıyor. Petshoplarda kedi, köpek satışının önüne geçiliyor.

HAYVANLARA EZİYET EDENLERE 3 YILA KADAR HAPİS VAR

Pitbull gibi tehlikeli köpekler beslenemeyecek. Hayvan dövüşleri yasaklanıyor. Hayvana zalimce davrananlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis öngörülüyor.

"CAN DOSTLARIMIZI KORUYACAK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Gül, kanun teklifiyle ilgili Twitter'daki açıklamasında, "Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım. Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı