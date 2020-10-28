Adalet Bakanı Gül'den Charlie Hebdo dergisine kınama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adalet Bakanı Gül'den Charlie Hebdo dergisine kınama Açıklaması

28.10.2020 04:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 04:40
Adalet Bakanı Gül'den Charlie Hebdo dergisine kınama Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Işın Karaca Serdar Ortaç Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır İsmail Kartal Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Türk Hatay İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adalet Bakanı Gül'den Charlie Hebdo dergisine kınama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 04:40:36. #1.14#
title